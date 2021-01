Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fußgängerin von Pkw angefahren

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Fußgängerin am Freitag in Rhede bei einem Unfall erlitten. Eine 34-jährige Autofahrerin hatte gegen 07.25 Uhr den Martenskamp befahren und wollte nach links auf die Bocholter Straße abbiegen. Sie stieß dabei mit einer 58-jährige Rhederin zusammen, die nach Zeugenangaben zu Fuß bei Grünlicht der Ampel von der Hardtstraße kommend die Bocholter Straße überquerte. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte zur ambulanten Behandlung in Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

