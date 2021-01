Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtragsmeldung zu: "Unfallflucht vom Parkplatz" vom 28.01.2021

Bocholt (ots)

Neue Erkenntnisse haben sich ergeben zu dem Fall von Unfallflucht, den wir in der genannten Meldung beschrieben haben. Aufgrund des Schadensbildes ist nun mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Schäden an dem parkenden Wagen durch ein Fahrrad entstanden sind. Neben den beschrieben Abstellorten hatte der beschädigte weiße VW Golf zwischen 08.00 Uhr und 14.30 Uhr an der Welfenstraße in Höhe der dortigen Sparkasse neben einem Radweg gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4824219

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell