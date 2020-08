Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Essen auf Herd vergessen und eingeschlafen

Bocholt (ots)

Der brennende Inhalt eines Kochtopfes hat am Dienstag in Bocholt-Stenern einen Einsatz der Feuerwehr nach sich gezogen. Die 33-jährige Bewohnerin eines Hauses an der Gerhard-Domagk-Straße war nach ersten Erkenntnissen eingeschlafen, während noch Essen auf dem eingeschalteten Herd stand. Kräfte der Feuerwehr brachen gegen 22.45 Uhr die Wohnungstür auf. In der Küche war es zu einer starken Entwicklung von Rauch gekommen. Ein Rettungswagen brachte die augenscheinlich alkoholisierte Bocholterin vorsorglich in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

