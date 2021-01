Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Vandalismus an der Hauptstraße

Legden (ots)

Einigen Sachschaden angerichtet haben Unbekannte am letzten Wochenende in Legden. Wie der Polizei jetzt angezeigt wurde, haben die Täter in der Nacht zum Samstag auf der Hauptstraße zwischen Ortsmitte und Holtwicker Straße an mehreren Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten. Darüber hinaus bewarfen sie Häuser mit Eiern. Die Polizei geht nach den vorliegenden Erkenntnissen davon aus, dass es sich bei den Randalierern um eine Gruppe von Jugendlichen handelt. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

