Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Ackerflächen in Brand

Am gestrigen Montag, wie auch in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages, brannten Ackerflächen in Worms. In Worms-Heppenheim geriet gestern um 12:50 Uhr ein Getreidefeld in Brand, welches gerade abgeerntet werden sollte. Der Eigentümer befand sich im Mähdrescher und erkannte im Rückspiegel den Flächenbrand des durch die aktuelle Witterung stark ausgetrockneten Feldes, welches auf einer Fläche von ca. 45 x 45 Meter zerstört wurde. Derzeit liegen hier keine Hinweise auf Fremdverschulden vor. In den frühen Morgenstunden, gegen 00:25 Uhr brannte ein Stoppelacker südlich der Kolpingstaße, östlich der B47. Das Getreidefeld war bereits abgeerntet, weswegen noch geklärt wird inwiefern hierbei Sachschaden entstanden ist. Es bestehen derzeit keine Hinweise zur Brandursache. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

