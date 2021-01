Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht vom Parkplatz

Bocholt (ots)

Als sie zuhause die Einkäufe aus ihrem Wagen räumte, entdeckte eine Bocholterin die unangenehme Bescherung: Ein Unbekannter hatte ihr Auto angefahren. Der weiße VW Golf hatte am Nachmittag an zwei Stellen gestanden: auf dem Parkplatz am Edeka an der Dinxperloer Straße und am Aldi-Markt am Proppertweg. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell