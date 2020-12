Polizei Dortmund

POL-DO: Auseinandersetzung unter Jugendlichen in Aplerbeck

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1355

Nach Schulschluss ist ein 15-Jähriger am Montagnachmittag (7. Dezember) in der Nähe der Strickerstraße von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Die Gruppe erbeutete Jacke und Rucksack.

Ersten Ermittlungen zufolge ging der Junge gegen 14.50 Uhr vom Schulzentrum an der Schweizer Allee über einen Fußweg in Richtung Westen. Hier näherte sich eine Gruppe Jugendlicher. Diese griffen ihn gemeinschaftlich an und schlugen auf ihn ein. Der 15-Jährige aus Schwerte konnte sich losreißen und vor der Gruppe flüchten. Rucksack und Jacke ließ er am Tatort zurück.

Die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen dauern derzeit an. Offenbar hatte sich wenige Stunden zuvor ebenfalls eine Auseinandersetzung der Beteiligten auf dem Schulhof der Emscherschule ereignet. Die Polizei prüft derzeit einen Zusammenhang zwischen beiden Taten.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell