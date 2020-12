Polizei Dortmund

POL-DO: Kind belästigt: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

DortmundDortmund (ots)

Seit Januar 2020 soll ein unbekannter Mann in mehreren Fällen einen elfjährigen Jungen in Dortmund belästigt haben.

So habe der Unbekannte am Bekassinenweg in Berghofen das Smartphone des Kindes beschädigt. Auf der Straße Overgünne in Benninghofen und Am Lieberfeld in Wellinghofen sei der Elfjährige mit einem Stein beworfen und dabei verletzt worden. Mehrfach erschien der Mann auf dem Schul- und Heimweg des Jungen.

Zum Motiv des Mannes sind derzeit keine Angaben möglich. Auch Hinweise auf eine sexuelle Absicht liegen nicht vor. Intensive Ermittlungen der Polizei führten bisher nicht auf die Spur des Unbekannten.

Auf Anordnung des Amtsgerichts Dortmund fahndet die Polizei deshalb jetzt mit einem Foto nach dem Mann. Auffällig ist eine Tätowierung auf der linken Seite des Gesichts.

Die Polizei fragt: Wer kennt den auf dem Foto abgebildeten Mann oder seinen Aufenthaltsort? Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

