POL-DO: Versuchter räuberischer Diebstahl in Dortmund-Mitte: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Nach einem versuchten räuberischen Diebstahl am Montag (7.12.) in einem Discounter an der Rheinischen Straße - nahe der Sudermannstraße - sucht die Polizei Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge ertönte das Geräusch einer Diebstahlssicherung, als sich ein vermeintlicher Kunde gegen 14.50 Uhr im Bereich der Kasse befand. Anstatt die 33-jährige Mitarbeiterin in seine Tasche schauen zu lassen, ging der Mann in Richtung Ausgang. Die Dortmunderin hielt die Tasche fest, im entstandenen Gerangel riss an dieser ein Gurt ab. Plötzlich holte der Täter eine augenscheinliche Schusswaffe aus seiner Jacke und bedrohte die Frau. Dann ließ er die Tasche los und flüchtete augenscheinlich ohne Beute über den Parkplatz in Richtung Adlerstraße.

Laut Zeugenaussagen war der Täter ungefähr 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank und hatte kurze Haare. Er trug eine schwarze Kappe ohne Aufschrift, eine schwarze Jacke, eine schwarze Maske (Mund-Nasen-Schutz), eine helle Hose und dunkle Schuhe. Zudem soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441.

