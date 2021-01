Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pakete vor Firma gestohlen

Bocholt (ots)

Der eine stellt sie hin, der andere holt sie ab - gängige Praxis, wenn in Zeiten von Corona Pakete weitergegeben werden sollen. Doch in Bocholt hat das jetzt ein Dieb für seine kriminellen Zwecke ausgenutzt: Der Täter stahl drei Pakete, die eigentlich ein Lieferdienst mitnehmen sollte. Sie hatten vor dem Eingang einer Firma an der Kurfürstenstraße gestanden. Dort kam es am Mittwoch zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr zu der Tat. Aufgefallen war das, als der Fahrer in der Firma nach den Paketen fragte. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

