Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sexualdelikt

Zeugen gesucht

Bocholt (ots)

Am Dienstagabend erschien eine Jugendliche aus Bocholt zusammen mit ihrem Vater bei der Polizei und gab an, gegen 18.40 Uhr in der Bocholter Innenstadt Opfer eines Sexualdeliktes geworden zu sein.

Nach Angaben der Jugendlichen habe sie zu dieser Zeit allein im einem gut ausgeleuchteten Bereich auf einer Sitzbank vor dem Geschäft Tedi am Liebfrauenplatz gesessen, als sich ein ihr unbekannter Mann neben sie gesetzt und sie unsittlich berührt habe. Im weiteren Verlauf habe sie der Mann festgehalten und sie sei bei der Tat auch zu Boden gefallen. Letztlich habe sie um Hilfe gerufen, sich durch einen Tritt befreien können und sei über die Passage zwischen dem Liebfrauenplatz und dem Gasthausplatz davon gerannt. Der Mann habe sie verfolgt, sie habe sich aber erfolgreich versteckt.

Den Mann beschreibt die Jugendliche wie folgt: ca. 18 - 20 Jahre alt, ca. 170 - 175 cm groß, kräftige/dickliche Statur, dunkler Dreitagebart, dunkle Haare, braune Augen, südosteuropäisches äußeres Erscheinungsbild. Der Mann hat eine tiefe Stimmlage und sprach Deutsch ohne Akzent. Er war bekleidet mit einer dunklen Hose mit Rissen, weißen Sneakern und einer grauen Strickjacke mit Kapuze ("nicht wie selbst gestrickt, sondern wie eine Überziehjacke"). Die Kapuze der Jacke hatte er aufgesetzt, einen dunklen Rucksack mit der weißen Aufschrift "Nike" dabei und er trug eine blaue OP-Maske.

Nach Angaben der Jugendlichen haben sich zur fraglichen Zeit mehrere Personen in der Nähe aufgehalten bzw. die Örtlichkeit passiert. Die möglichen Zeugen seien zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs bzw. im Begriff gewesen, auf dem Parkplatz ins Auto zu steigen.

Die Personen, die sich zur fraglichen Zeit in der Nähe des Tatortes aufgehalten haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion I (02861-9000) zu melden. Dies gilt auch für den Fall, dass die beschriebene Tat nicht beobachtet wurde. Jede Information rund um die angezeigte Tat kann für die Ermittler wichtig sein.

Ein Foto der angegebenen Tatörtlichkeit ist dieser Pressemeldung angehängt.

