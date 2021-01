Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Nachtrag: Lkw blockiert Radweg

Bergung am Donnerstag um 11.00 Uhr

Vreden (ots)

Die Bergungsarbeiten des von der Straße abgekommenen Sattelzugs beginnen um 11.00 Uhr. Sie werden voraussichtlich vier Stunden in Anspruch nehmen. Die L 608 wird für diese Zeit gesperrt. Zur Erinnerung: Am späten Mittwochvormittag kam der Fahrer eines Sattelzugs auf der L 608 in Höhe des Abzweigs "Seerose" nach rechts vor der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw blockiert den Radweg komplett.

