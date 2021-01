Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Ellewick - Lkw blockiert Radweg

Bergung am Donnerstag

Bild-Infos

Download

Vreden-Ellewick (ots)

Am späten Mittwochvormittag kam der Fahrer eines Sattelzugs auf der L 608 in Höhe des Abzweigs "Seerose" nach rechts vor der Fahrbahn ab. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Lkw blockiert den Radweg komplett und kann frühestens am Donnerstag geborgen werden. Mitarbeiter der Straßenbaubehörde stellten entsprechende Verkehrszeichen auf.

