Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Dachrinnen-Reinigung angeboten und Geld gefordert

Ahaus (ots)

Vorsicht bei Haustürgeschäften! Mit einem schlechten Gefühl zurück blieben jetzt die Bewohner eines Hauses in Ahaus - bei ihnen hatten am Mittwochvormittag Unbekannte geklingelt und ungefragt ihre Dienste angeboten. Die Männer erklärten, die Dachrinnen am Haus reinigen zu wollen - eine Leiter hatten sie auch mitgebracht. Ob und in welcher Qualität sie dann auch die versprochenen Arbeiten ausführten, bedarf noch der Klärung. Fest steht allerdings der Rechnungsbetrag, den das ältere Ehepaar bezahlen sollte: Die Männer forderten 150 Euro, die sie schließlich auch erhielten. Die verlangte ordnungsgemäße Rechnung blieben sie im Gegenzug den Betroffenen indes schuldig.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang grundsätzlich darauf hin: Immer wieder kommt es vor, dass vermeintliche Handwerker ihre Dienstleistungen an der Haustür anbieten. Insbesondere gilt dies für Dach- und Pflasterarbeiten. Oftmals werden Arbeiten nur zum Schein angefangen und nicht abgeschlossen, die Auftraggeber jedoch um Geld angegangen. Ausführliche Informationen zu diesem Thema gibt es unter www.polizei-beratung.de

