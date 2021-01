Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Imbisswagen eingebrochen

Borken (ots)

Einen Spieß mit fünf Kilo Fleisch und eine geringe Summe Bargeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Borken aus einem Imbisswagen gestohlen. Die Täter waren in das Fahrzeug eingedrungen, das auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Heidener Straße stand. Die Einbrecher hatten die Tür zu dem Verkaufswagen gewaltsam geöffnet. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

