Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schultür hält stand

Bocholt (ots)

Gescheitert sind Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch in Bocholt: Die Täter hatten versucht, in eine Schule an der Stresemannstraße einzudringen. Gewaltsam wollten sie einen Seiteneingang aufhebeln. Die Tür hielt jedoch stand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

