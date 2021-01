Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unter Drogen zur Grenze gefahren

Gronau (ots)

Positiv auf den Cannabiswirkstoff THC schlug ein Drogentest am frühen Mittwochabend in Gronau an. Polizeibeamte hatten auf der Enscheder Straße eine 20-Jährige als Beifahrerin angehalten. Sie war zuvor mit dem Wagen zur Grenze gefahren und dort auf den Beifahrersitz gewechselt. Von dort gefahren ist ein 52-Jähriger, der am Grenzübergang auf sie gewartet hatte. Mutmaßlich hatte der Mann in den Niederlanden eine geringe Menge Marihuana gekauft, aber selber nicht konsumiert. Die 20-Jährige versteckte ein Drogentütchen in ihrer Unterwäsche. Sie gab es bei der Kontrolle dem Begleiter zurück. Ein Arzt entnahm der 20-Jährigen eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten die Drogen sicher und leiteten Strafverfahren ein.

