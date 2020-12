Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 26.12.2020 - 27.12.2020, 07:00 Uhr

SalzgitterSalzgitter (ots)

Sachbeschädigung/Brandstiftung durch Inbrandsetzen eines Wertstoff-Containers in SZ-Lebenstedt

Am 2. Weihnachtsfeiertag, 26.12.2020 gegen 19:10 Uhr, wird der Polizei und der Feuerwehr ein Containerbrand im Hüttenring in Salzgitter Lebenstedt gemeldet. Trotz sofortigem Einsatz der Berufsfeuerwehr Salzgitter wird der Container vollständig zerstört. Hierdurch entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro. Nach derzeitigerem Ermittlungsstand dürfte der Container von unbekannten Tätern vorsätzlich In Brand gesetzt worden sein.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter unter der Rufnummer 05341-1897-0

Polizei Salzgitter

Stübe, POK

Telefon: 05341/ 1897-217

