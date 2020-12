Polizei Salzgitter

POL-SZ: Wolfenbüttel

Ahlum: Kassenhäuschen mutwillig beschädigt

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Freitag, 25.12.2020 bis Samstag, 26.12.2020

Zwischen den Weihnachtstagen schmissen Unbekannte die Scheibe eines Kassenhäuschens am Sportplatz in Ahlum ein. Vereinsmitglieder stellten die Beschädigung am zweiten Weihnachtstag fest. Zu dem entstandenen Sachschaden verletzte sich ein Mann leicht bei der Sicherung der scharfkantigen Glasreste. Täterhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 entgegen.

