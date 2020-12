Polizei Salzgitter

Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 25.12.2020 für den Bereich Peine

PeinePeine (ots)

Versuchter Einbruchdiebstahl in Gaststätte Ilsede, Eichstraße Freitag, 18.12.2020, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 24.12.2020, 13:00 Uhr

Unbekannte Täter schlugen eine Scheibe im rückwärtigen Bereich einer geschlossenen Gaststätte in Groß Ilsede ein und betraten anschließend die Räumlichkeiten. Es kam nicht zur Entwendung von Gegenständen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Es wurde ein Strafverfahren gegen die derzeit unbekannten Täter eingeleitet.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Donnerstag, 24.12.2020, 08:10 Uhr Peine-Stederdorf, Edemissener Straße

Ein 35-jähriger Peiner war am Morgen des Heiligabends mit seinem Pkw an der Edemissener Straße in Stederdorf unterwegs. Dabei wurde er durch eine Streife der Polizei kontrolliert. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Donnerstag, 24.12.2020, 09:38 Uhr Peine-Stederdorf, Peiner Straße

Ebenfalls in Stederdorf wurde kurze Zeit später ein 54-jähriger Peiner mit einem Kleinkraftrad festgestellt und kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Auch in diesem Fall wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

