Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 25. Dezember 2020

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Brand eines Restaurants

Wolfenbüttel, Harzstraße, 25.12.2020, 02:49 Uhr

In der Nacht zum 1. Weihnachtstag geriet ein im Umbau befindlicher Gastronomiebetrieb in der Harzstraße in Brand. Im Rahmen des Brandverlaufs konnten mehrere Knallgeräusche aus dem Gebäudeinneren vernommen werden. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand gelöscht und eine Ausbreitung auf Nach-barhäuser verhindert werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnten Spuren gesichert werden, deren Auswertung andauert. Durch das Feuer wurde das Gebäude erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe kann momentan nicht beziffert werden. Anwohner wurden nicht verletzt. Während der Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt und dem Klinikum zugeführt. Die Ermittlungen durch die zuständigen Brandermittler wurden aufgenommen und dauern derzeit noch an.

Verkehrslage:

Pkw stürzt eine Böschung hinunter - Fahrer leicht verletzt

Wolfenbüttel, Friedrich-Ebert-Straße, 24.12.2020, 14:13 Uhr

Am Donnerstagnachmittag ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Als der 25-jährige Fahrzeugführer mit seinem Nissan Terrano eine Rechtskurve in der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Grüner Platz durchfahren habe, sei er im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug stürzte im weiteren Verlauf eine Böschung hinunter und blieb auf dem Dach liegen. Der Autofahrer konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und dem Klinikum zugeführt. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden und erlitt dabei einen Totalschaden.

Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

