POL-PPWP: Ware bestellt und bezahlt aber nicht erhalten

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Auf einen sogenannten "Fake-Shop" im Internet ist ein Mann aus dem Stadtgebiet hereingefallen. Wie der 40-Jährige über die Online-Wache bei der Polizei anzeigte, hatte er über einen Internetshop einen Staubsauger-Roboter bestellt und das Geld auf das angegebene Konto (mit ausländischer IBAN-Länderkennung) überwiesen.

Weil es danach zu "Unstimmigkeiten" bei dem Verkaufsgeschäft kam, fing der 40-Jährige an, selbst zu recherchieren - und fand dabei heraus, dass es sich bei der Seite im Internet, die den Roboter angeboten hatte, um einen Fake-Shop handelt.

Der Mann erstattete daraufhin Anzeige; die Ermittlungen laufen.

Unsere Empfehlung: Bei Geschäften im Internet ist generell Vorsicht geboten! Besonders aufmerksam sollte man werden, wenn das angebotene "Schnäppchen" allzu verlockend ist, also ein hochwertiger Gegenstand zu überdeutlich reduziertem Preis angeboten wird. Solche Angebote sollten besonders gründlich geprüft werden. Dazu gehört beispielsweise auch, selbst zu recherchieren, wo der Shop seinen Sitz hat (Impressum), ob er seriös ist, ob es eventuell Bewertungen darüber in anderen Foren gibt. Bei Shops, die zwar eine Adresse im Inland angeben, ihre Bankverbindung aber im Ausland (- zu erkennen an den entsprechenden IBAN-Länderkennungen-) gilt erhöhte Vorsicht! |cri

