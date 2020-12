Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 24.12.2020 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

SalzgitterSalzgitter (ots)

Versuchte schwere Brandstiftung 38226 Salzgitter, Berliner Straße Mittwoch 23.12.20, ca. 13:55 Uhr

Am Mittwochmittag kam es zu einer versuchten schweren Brandstiftung in einem kombinierten Wohn-/Geschäftshaus in der Berliner Straße. Ein bislang unbekannter Täter deponierte eine Flasche mit brennbarer Substanz vor einer Wohnungstür im Haus und entzündete diese. Glücklicherweise konnte der Brand frühzeitig durch die 35-jährige Wohnungsmieterin und ihren minderjährigen Sohn festgestellt und eigenständig gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

Trunkenheit im Straßenverkehr 38239 Salzgitter-Beddingen, Hafenstraße Mittwoch, 23.12.20, ca. 16:57 Uhr

Durch aufmerksame Bürger wurde am Mittwochnachmittag eine Verkehrsteilnehmerin angehalten, die mit ihrem Pkw in auffälliger Weise unterwegs war und u.a. Schlangenlinien fuhr. Eine hinzugezogene Streifenwagenbesatzung führte bei der 58-jährigen Frau aus Vechelde schließlich einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen 38226 Salzgitter, Neißestraße / Peiner Straße Mittwoch, 23.12.20, 15:45 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden kam es am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Neißestraße / Peiner Straße. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer aus Ilsede befuhr mit seinem Pkw die Neißestraße in Richtung Hallendorf und beabsichtige, nach links in die Peiner Straße abzubiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 72-jährigen Mannes aus Salzgitter, der die Kanalstraße befuhr und geradeaus über die Kreuzung in Richtung Stadtzentrum fahren wollte. Im Kreuzungsbereich kam es schließlich zur Kollision der Fahrzeuge, durch die beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10000 Euro.

