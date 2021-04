Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Hund getötet - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring; Unterführung VW Bad 12.04.2021, 08.55 Uhr - 09.25 Uhr

Im Rahmen einer Auseinandersetzung und der damit verbundenen Tötung eines Hundes hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am Montagvormittag ereignet haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war ein 33 Jahre alter Hundebesitzer zwischen 08.50 Uhr und 09.30 Uhr in Begleitung eines Hundes, am Schillerteich unterwegs. Hier passierte er die Unterführung vom Schillerteich in Richtung eines großen Freibades. In dieser Unterführung soll es in der Folge zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen und dem Hundebesitzer gekommen sein, in dessen Verlauf der Hund tödliche Verletzungen davongetragen hat.

Durch die sozialen Netzwerke wurde dieser Fall bekannt, der für viel Entsetzen und Unsicherheit in der Bevölkerung geführt hat.

Am Dienstagmittag wurde der Vorfall offiziell bei der Polizei angezeigt, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Da der Weg zwischen dem Freibad und dem Schillerteich zu der angegebenen Tageszeit von Spaziergängern, anderen Hundebesitzern, wie auch Sportlern und Radfahrern stark frequentiert ist, bittet die Polizei Personen, die sich zu dem Zeitpunkt dort aufgehalten haben, sich zu melden.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell