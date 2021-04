Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei erwischt weitere Temposünder

Celle (ots)

Beamte der Polizei Celle haben heute Morgen (Freitag, 16.04.2021) weitere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Zwischen 07.30 und 08.30 Uhr wurden allein sieben Fahrzeugführer in der 30 er-Zone vor der Schule in der Welfenallee festgestellt. Spitzenreiter war ein 30 Jahre alter Autofahrer aus Celle, der mit über 60 km/h erwischt wurde. Seitens der Polizei werden auch in den nächsten Tagen verstärkt Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell