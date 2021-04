Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Bergen - Fahrzeuge auf Firmengelände aufgebrochen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben sich am vergangenen Wochenende Zugang zum Gelände einer Gartenbaufirma in der Straße "Bostels Wiesen" verschafft und hier mehrere Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Sie entwendeten zahlreiche Geräte für den Gartenbau sowie Dieselkraftstoff. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar. Der Tatzeitraum dürfte zwischen Freitagabend und dem frühen Montagmorgen liegen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Bergen entgegen unter 05051/47166-0.

