Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Geldboten überfallen, Hinweise erbeten

LahrLahr (ots)

Am Donnerstagmorgen ist an der Einmündung des Kanalwegs in die Hansastraße ein Geldtransporter überfallen worden. Dem bislang unbekannten Räuber ist es gelungen, mit einem hellen Roller sowie einer Beute im unteren fünfstelligen Bereich zu flüchten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Geldbote mit seinem Fahrzeug gegen 7:40 Uhr verkehrsbedingt an der genannten Einmündung anhalten. Währenddessen hat sich von der Beifahrerseite ein maskierter Mann genähert und die Seitenscheibe eingeschlagen. Unvermittelt attackierte der Angreifer den Fahrer mit Pfefferspray und griff nach dem Inhalt eines im Wagen befindlichen Geldkoffers. In der Folge kam es zu einem Gerangel zwischen dem Überfallenen und dem mutmaßlichen Räuber. Hierbei soll sich der Fahrer eines vor dem Geldtransporter haltenden Fahrzeugs eingemischt haben. Ob dieser 25 Jahre alte Mann möglicherweise mit dem Überfall in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Rollerfahrer brachten nicht den erwünschten Erfolg. Es soll sich um einen sportlichen und dunkel bekleideten Mann mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Der nun Gesuchte soll einen kurzen und gut ausrasierten Kinn- und Oberlippenbart getragen haben. Hinweise zu verdächtigen Personen und Zweirädern werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 an die Beamten der Kriminalpolizei erbeten.

