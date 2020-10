Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Radfahrer gestürzt

Emsbüren (ots)

Am Samstagabend hat sich ein 60-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zugezogen. Er war auf dem Hügeleschweg in Richtung Hanwische Straße unterwegs, als er mit seinem Fahrrad gegen einen Verkehrspfosten stieß. Er stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich schwer. Der Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden.

