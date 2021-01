Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zugeschlagen

GaggenauGaggenau (ots)

Ein 26 Jahre alter Mann muss sich nach einem mutmaßlichen Gewaltausbruch nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich der Mittzwanziger am Donnerstag in der Wohnung eines drei Jahre älteren Bekannten mit diesem getroffen. Nachdem man gemeinsam dem Alkohol zugesprochen hatte, soll kurz nach 19:30 Uhr plötzlich die Stimmung des Verdächtigen umgeschlagen haben. In der Folge soll der 26-Jährige seinen Trinkkumpanen mit einer Bierflasche attackiert und ihm damit ins Gesicht geschlagen haben. Der hierdurch Verletzte musste zur Wundversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der augenscheinlich Alkoholisierte musste nach seiner vorläufigen Festnahme durch herbeigerufene Beamte des Polizeireviers Gaggenau seinen Rausch in einer Ausnüchterungszelle ausschlafen.

