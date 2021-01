Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Dieselkraftstoff entwendet, gibt es Zeugen?

BietigheimBietigheim (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb machte sich am Mittwochabend auf einer örtlichen Deponie an der B3, gegenüber dem dortigen Kieswerk, an einem abgestellten Bagger zu schaffen. Im Zeitraum zwischen 19:20 Uhr und 20 Uhr hatte der Langfinger Dieselkraftstoff aus dem Tank eines Baggers in mehrere Kanister abgepumpt und entwendet. Anschließend suchte er mit seinem Fluchtfahrzeug unerkannt das Weite. Kurz vor 22 Uhr kehrte der mutmaßliche Täter erneut zum Tatort zurück, entfernte sich jedoch ohne weiteres Diebesgut kurze Zeit später wieder vom Gelände. Eine Schadenshöhe ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch nicht bekannt. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich um einen anthrazitfarbenen Transporter, möglicherweise ein Ford Transit, handeln. Der männliche Unbekannte wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt und Brillenträger beschrieben. Er soll mit einer hellen Hose sowie einem hellen Anorak mit fellbesetzter Kapuze bekleidet gewesen sein und trug helle mittellange Haare. Der Gesuchte hatte bei dem Diebstahl Arbeitshandschuhe mit abgesetztem Griffprofil an. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer: 07245 91271-0 an die Ermittler des Polizeipostens Bietigheim. /sb

