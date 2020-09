Polizei Dortmund

POL-DO: Vermisstenfahndung - Wer hat Wolfgang V. gesehen?

Bild-Infos

Download

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0953

Mit einem Lichtbild sucht die Dortmunder Polizei aktuell den 69-jährigen Wolfgang T. Vedder.

Der Dortmunder befand sich zuletzt im katholischen Krankenhaus an der Zollernstraße in Kirchlinde. Dieses verließ er am Dienstagabend (1. September) unbemerkt.

Der 69-Jährige leidet unter einer Demenz und ist auf Medikamente angewiesen. Eine Lebensgefahr kann unter diesen Umständen nicht ausgeschlossen werden.

Herr Vedder ist etwa 170 cm groß, hat eine normale Statur, graue kurze Haare und einen grauen Kinnbart. An seinem Unterarm befindet sich ein verblasstes Tattoo. Zuletzt trug er einen braunen Pullover und eine Jogginghose. Ermittlungen zufolge ist ein möglicher Aufenthaltsort der Dortmunder Hauptbahnhof.

Hinweise nimmt die Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231-132-7441 entgegen.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Sven Schönberg

Telefon: 0231-132 1024

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell