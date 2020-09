Polizei Dortmund

POL-DO: Radfahrer bei Unfall in Huckarde schwer verletzt

Dortmund (ots)

Schwer verletzt worden ist am Dienstagnachmittag (1.9.) ein Radfahrer, der im Kreuzungsbereich Busch-/ Varziner Straße mit einem Auto zusammenstieß.

Den ersten Angaben zufolge fuhr die 41-jährige Autofahrerin aus Dortmund gegen 17.40 Uhr mit ihrem Wagen auf der Buschstraße in Richtung Westen. An der Kreuzung Varziner Straße übersah sie offenbar den von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Dortmunder stürzte und wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Buschstraße zwischen der Emscherallee und Varziner Straße für etwa 90 Minuten gesperrt.

