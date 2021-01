Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein unbekannter Kfz-Führer am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Rosenstraße in Baden-Baden-Ebersteinburg mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Pkw. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte er sich vom Unfallort. Bei dem geflüchteten Fahrzeugführer soll es sich um einen 55- bis 65-jährigen Mann gehandelt haben, der einen weißen Volvo (Limousine) mit dem amtlichen Teilkennzeichen KA-SG fuhr. Das Fahrzeug müsste im hinteren Fahrzeugbereich beschädigt sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ AR

