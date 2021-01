Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Pedelec gestohlen, gibt es Zeugen?

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Am Donnerstagmorgen, im Zeitraum zwischen 10:35 Uhr und 11:10 Uhr, kam es im Außenbereich eines Einkaufsmarktes in der Rheinstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Nach Aussage des 63 Jahre alten Eigentümers, soll das mit zwei Schlössern gesicherte Pedelec von einem dortigen Fahrradständer durch Unbekannte entwendet worden sein. Der Wert des Zweirads der Marke "Kaldewei beziffert sich auf rund 4.500 Euro. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Verbleib des gestohlenen Pedelecs geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer: 07221 62505 mit den Beamten des Polizeipostens Baden-Baden Oos in Verbindung zu setzen.

