Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Palette mit Mährobotern vor Baumarkt gestohlen +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, haben dreiste Diebe am vergangenen Dienstagabend (13.04.2021), zwischen 17.00 und 19.00 Uhr, vor einem Baumarkt in der Telefunkenstraße eine Palette mit zwölf Mährobotern der Marke "Landroid" abgeräumt und so einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. Die auf einer Palette abgelegten Kartons waren am Haupteingang des Baumarktes abgestellt. Die ermittelnden Beamten der Polizei Celle bitten um Hinweise von möglichen Zeugen, die Beobachtungen, z.B. beim Verladen des "ungewöhnlichen Einkaufs" gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Celle unter 05141/277-215 oder -423.

