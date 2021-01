Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Kranwagen musste Auto bergen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 17.40 Uhr in der Karlstraße in Böblingen ereignete. Mit einem Opel Astra war ein 62-jähriger Mann auf der Karlstraße in Richtung der Herrenberger Straße unterwegs. Kurz vor der Ampelanlage zur Herrenberger Straße befindet sich im Bereich der beiden Abbiegespuren eine Fahrstreifentrennung aus Betonblöcken. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah der Autofahrer diesen Umstand und fuhr die aufsteigende Rampe hinauf. Der Wagen rutschte anschließend etwa 15 Meter auf der Fahrstreifentrennung entlang und drehte sich um 90 Grad. Letztendlich saß das Fahrzeugheck auf der Fahrstreifentrennung auf, sodass ein Abschleppunternehmen mit einem Kranwagen den Opel bergen musste.

