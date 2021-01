Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Unbekannte brechen in Firmengebäude ein

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Mehrere Streifenwagenbesatzungen und ein Polizeihubschrauber waren am Donnerstagabend in Oberjesingen eingesetzt, nachdem es gegen 19.00 Uhr zu einem Einbruch in eine Firma in der Enzstraße gekommen war. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Keller des Gebäudes. Von dort aus gelangten sie in das angrenzende Werksgebäude. Mutmaßlich wollten sie dann unter Zuhilfenahme einer Leiter, die sie dort entdeckt hatten, in das erste Obergeschoss vordringen. Die Täter ergriffen letztlich die Flucht, vermutlich nachdem sie durch Mitarbeiter der Firma im Außenbereich gesehen worden waren. Die Unbekannten machten sich ohne Beute zu Fuß über eine Wiese in Richtung Spreestraße davon. Beide Täter bedeckten ihre Gesichter mit dunklen Tüchern. Sie dürften etwa 30 Jahre alt und rund 170 bis 180 cm groß sein. Sie waren dunkel gekleidet. Gemäß den derzeitigen Ermittlungen sollen sie mit Messern oder Hackebeilen bewaffnet gewesen sein. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Ergebnis. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell