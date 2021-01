Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Unfallflucht mit 4.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die am Donnerstag gegen 14.00 Uhr auf der BAB 81 zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart begangen wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Von Singen kommend in Richtung Stuttgart war ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf dem linken Fahrstreifen der zweispurigen Autobahn unterwegs. Dort soll er zunächst einen 51-jährigen Lkw-Fahrer überholt haben und wollte dann offenbar im weiteren Verlauf die Autobahn an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost verlassen. Unmittelbar vor Beginn des Fahrbahnteilers soll der Unbekannte plötzlich von dem Verzögerungsstreifen zurück auf die rechte Spur der Durchgangsfahrbahn gewechselt sein. Hierbei stieß er allerdings mit dem Lkw des 51-Jährigen zusammen und geriet kurzzeitig ins Schlingern. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, machte sich der unbekannte Autofahrer im Anschluss aus dem Staub. Der Wagen des Unbekannten, bei dem es sich eventuell um einen weißen Mercedes (A-Klasse) mit Hamburger Zulassung (HH) handelt, dürfte vermutlich am linken Fahrzeugheck beschädigt sein. Weitere sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0, entgegen.

