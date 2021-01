Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: LKW macht sich selbstständig

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vermutlich da ein 26-Jähriger seinen LKW nicht ordnungsgemäß gegen Wegrollen sicherte, setzte sich dieser am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in der Enzstraße in Nufrigen in Bewegung. Der Mercedes rollte die Fahrbahn entlang und streifte zunächst einen geparkten VW Transporter. Von diesem wurde der LKW abgewiesen, verschonte ein weiteres geparktes Fahrzeug und wurde schließlich von einem ebenfalls geparkten Toyota gestoppt, mit dem er frontal zusammenstieß. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf etwa 9.000 Euro geschätzt.

