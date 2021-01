Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Traktorteile gestohlen

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstag 15:15 Uhr und Donnerstag 7:30 Uhr an zwei in der Beihinger Straße gegenüber der Einmündung zum Industriegebiet "Untere Wörth" abgestellten Fendt-Traktoren zwei Oberlenker, zwei Scheinwerfer und eine Anhängerkupplung im Gesamtwert von rund 3.000 Euro abmontiert und entwendet. Personen, die im fragklichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell