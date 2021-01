Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Unfallflucht im Industriegebiet "Perfekter Standort"

Einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der zwischen Mittwoch 13.00 Uhr und Donnerstag 09.50 Uhr im Sogenring im Industriegebiet in Ensingen in einen Unfall verwickelt war. Mutmaßlich wollte der Unbekannte im Einmündungsbereich der Bertha-Benz-Straße und des Sogenrings wenden. Bei dem Wendemanöver geriet er jedoch in den Vorgarten eines angrenzenden Grundstücks und beschädigte mehrere dort aufgestellte Metallpoller. Vermutlich räumte der Unbekannte, bevor er sich aus dem Staub machte, die umgefahrenen Poller zurück in die Halterungen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, bittet Zeugen sich zu melden.

