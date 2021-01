Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Einbruch in Lebensmittelmarkt

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter auf noch ungeklärte Art und Weise Zugang zu einem Lebensmittelmarkt in den Ziegelwiesen in Leonberg - Warmbronn. Aus Lager- und Büroräumen entwendete er Tabakwaren und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, entgegen.

