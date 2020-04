Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeieinsatz: Sechs junge Leute treffen sich und hören Musik

Lübbecke (ots)

Weil sich sechs junge Leute im Alter von 16 bis 19 Jahren am späten Donnerstagabend am Niederwall trafen und dort unter anderem Musik hörten, kommt auf die Teilnehmer dieser verbotenen Zusammenkunft eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes in Verbindung mit der Coronaschutzverordnung (CoronaSchVO) zu.

Nach einem Hinweis überprüfte eine Streifenwagenbesatzung gegen 22 Uhr den Bereich. Als die Gruppe die Beamten bemerkten, teilten diese sich schnell zu jeweils zwei Personen auf. Auf Hinweis der Einsatzkräfte zu den derzeit bestehenden Regelungen hinsichtlich des Kontaktverbotes gaben einzelne Betroffene sinngemäß an, dass man sie in ihrer Freiheit nicht einschränken dürfe. Den ausgesprochenen Platzverweisen durch die Ordnungshüter kamen die jungen Leute nur zögerlich nach.

