POL-WOB: Hattorf: Polizei sucht Zeugen zu Fahrzeugbrand

Wolfsburg-Hattorf, Kahlenberg 26.10.20, 01.20 Uhr

In der Nacht zum Montag entstand in Hattorf bei dem Brand eines Fahrzeugs ein Schaden von rund 15.000 Euro. Den Ermittlungen nach bemerkten Anwohner in der Straße Kahlenberg die Flammen gegen 01.20 Uhr und verständigten sofort die Feuerwehr. Das betroffene Fahrzeug, ein neun Jahre alter VW Passat, wurde gerade im Frontbereich durch das Feuer massiv beschädigt. Der Pkw ist nicht mehr fahrbereit, die Ursache ist noch unklar. Zeugen des Vorfalls setzen sich bitte mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

