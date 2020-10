Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (387/2020) Gewalttat in Göttingen - Jugendlicher durch Attacke mit scharfem Gegenstand erheblich verletzt, Haftrichter erlässt U-Haftbefehle gegen mutmaßliche Täter wegen versuchten Mordes

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Gartetalbahnhof Samstag, 24. Oktober 2020, gegen 03.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Weil sie nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gemeinschaftlich versucht haben sollen, Samstagnacht (24.10.20) in Göttingen einen 15 Jahre alten Jugendlichen zu töten, hat der zuständige Haftrichter des Amtsgerichts Göttingen am Sonntagnachmittag (25.10.20) auf Antrag der Staatsanwaltschaft U-Haftbefehle gegen eine 15-Jährige und einen 16 Jahre alten Jugendlichen aus Göttingen wegen des Verdachts des versuchten Mordes erlassen. Opfer und mutmaßliche Täter sind miteinander bekannt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden im Anschluss an ihre Vorführung in verschiedene Haftanstalten transportiert. Angaben zur Sache machten beide bislang nicht. Sie lassen sich von Anwälten vertreten.

Zur Klärung der Tat sowie der Gesamtumstände richtete der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Göttingen die vierzehnköpfige Mordkommission "Garte" ein.

Ersten Ermittlungen zufolge, wurde der 15-jährige Göttinger gegen 03.35 Uhr in der Straße "Am Gartetalbahnhof" vermutlich unvermittelt von den beiden dringend tatverdächtigen Jugendlichen attackiert und dabei mit einem unbekannten scharfen Gegenstand im Bereich des Kopfes und des Oberkörpers massiv verletzt. Der Angegriffene konnte flüchten und einen Notruf absetzen. Rettungskräfte lieferten ihn mit schweren, potentiell lebensgefährlichen Verletzungen in die Göttinger Universitätsmedizin ein.

Die beiden mutmaßlichen Täter flüchteten zunächst. Im Zuge der sofort aufgenommenen Ermittlungen konnten Beamte die Gesuchten aber bereits wenig später in einer Wohnung in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Zeugen, die Samstagnacht gegen 03.30 Uhr im Umfeld der Straße "Am Gartetalbahnhof" eine körperliche Auseinandersetzung oder verdächtige Personen beobachtet bzw. etwas Ungewöhnliches (Hilferufe, Schreie) gehört haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei Göttingen zu melden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

