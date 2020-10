Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (384/2020) Ehefrau auf Autobahnparkplatz zurückgelassen - Polizei konnte helfen

Göttingen (ots)

Gemarkung Hedemünden (Landkreis Göttingen), Bundesautobahn 7, Rastplatz "Hedemünden"; Mittwoch, 21.10.2020, 08:15 Uhr

Rosdorf (mr) Einen "Schreck in der Morgenstunde" erlebt heute eine Norwegerin, die mit Ehemann und Sohn aus Spanien kommend in Richtung Norwegen unterwegs war. Bei der Rast auf dem Parkplatz Hedemünden musste sie nach einem kurzen Toilettenbesuch feststellen, dass "ihre Männer" sich ohne sie auf den weiteren Weg gemacht hatten.

Ein zufällig anwesender Zoll-Beamter konnte die Sitzengelassene an die Polizei vermitteln und damit eine Suchaktion starten. Die Beschreibung des flüchtigen Fahrzeugs machte die "Fahndung" leicht - ein Pickup mit vielen Koffern auf der Ladefläche und skandinavischem Kennzeichen konnte kurze Zeit später vor dem Parkplatz Bierberg (gute 50 Kilometer nördlich) bei Echte festgestellt und angehalten werden.

Die beiden Missetäter wunderten sich zunächst ob der polizeilichen Kontrolle und beantworteten die polizeiliche Frage nach dem Verbleib der Ehefrau ganz selbst verständlich mit: "Die schläft auf der Rückbank". Erst auf zweite Nachfrage sahen sich die Insassen um und zeigten sich sodann doch sehr verdutzt.

Die Familienzusammenführung fand kurze Zeit später in Mengershausen statt. Die Familie nahm es insgesamt mit Humor und bedankte sich bei "the nice and friendly german police", die den Norwegern schmunzelnd eine gute und vor allem bis ans Ziel gemeinsame Weiterfahrt wünschte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell