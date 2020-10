Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (382/2020) "Tag des Einbruchschutzes" am 25. Oktober 2020 - Eine Stunde mehr Zeit für mehr Sicherheit - Polizei Göttingen bietet telefonische Beratung an

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mb) - Alljährlich am Tag der Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit findet der "Tag des Einbruchschutzes" unter dem Motto "Eine Stunde mehr Zeit für mehr Sicherheit" statt.

In Anbetracht der zu ergreifenden Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Verhinderung der weiteren Ausbreitung des "Corona-Virus", wird in diesem Jahr leider keine öffentliche Einbruchschutzveranstaltung in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion (PI) Göttingen stattfinden.

Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der PI Göttingen, bietet daher für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am kommenden Sonntag (25.10.2020) in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr eine telefonische Beratung an.

Viele weitere sinnvolle Tipps zum Thema "Einbruchschutz" sind auch unter den folgenden Links erhältlich:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ https://www.k-einbruch.de/ https://www.nicht-bei-mir.de/ https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

