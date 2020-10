Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (379/2020) Vollsperrung der BaB 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim; aktuelle Umleitungsempfehlung der Polizei

Göttingen (ots)

Rosdorf (ba) - Aufgrund sehr hohen Verkehrsaufkommens in Nordrichtung kommt es zur Zeit zu Verzögerungen im Streckenverlauf von etwa 90 Minuten. Die Polizei Göttingen empfiehlt daher, ab Göttingen-Nord über die B 27 in Rtg. Herzberg und von dort über die B 243 in Rtg. Seesen zu fahren. Mit dieser Umfahrung können die Zeitverluste auf etwa 30 Minuten reduziert werden. Die Polizei Göttingen geht davon aus, dass sich ab etwa 18.00 Uhr das Verkehrsaufkommen abschwächt und das Nutzen der weiträumigen Umfahrung nicht mehr notwendig sein wird.

