Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (380/2020) Vollsperrung der BaB 7 zwischen Nörten-Hardenberg und Northeim; aktuelle Umleitungsempfehlung der Polizei

Göttingen (ots)

Rosdorf (ba) - Aufgrund sehr hohen Verkehrsaufkommens in Nordrichtung kommt es zur Zeit zu Verzögerungen im Streckenverlauf von etwa 100 Minuten. Die Polizei Göttingen empfiehlt daher, ab Göttingen-Nord über die B 27 in Rtg. Herzberg und von dort über die B 243 in Rtg. Seesen zu fahren. Mit dieser Umfahrung können die Zeitverluste auf etwa 30 Minuten reduziert werden. Die Polizei Göttingen geht davon aus, dass die Vollsperrung gegen 20:00 Uhr aufgehoben wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Einsatz-& Streifendienst Autobahnpolizei

Alte Landstraße 1

37124 Rosdorf

Telefon: 0551/491-6517



eingestellt für die

Polizeiinspektion Göttingen

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell