POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletzter verkehrsunfallbeteiligter Person

Am Samstag, den 22.05.2021, gegen 15:55 Uhr, befuhren zwei 19-jährige Fahrzeugführer die B9 aus Richtung Worms kommend in Fahrtrichtung Osthofen. An der gelbzeigenden Lichtzeichenanlage der Einmündung L425/B9 bremst der vordere Pkw ab und kommt rechtzeitig zum Stehen. Der hinter ihr fahrende Pkw nahm die gelb zeigende Lichtzeichenanlage zwar war, unterschreitet jedoch den erforderlichen Abstand zur vorausfahrenden Fahrerin und fährt infolge dessen auf sie auf. An beiden Pkw entsteht Sachschaden, sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die stehende Fahrzeugführerin klagte vor Ort über leichte Kopf- und Nackenschmerzen und wurde vorsorglich ins Klinikum Worms verbracht.

